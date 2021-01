Calciomercato Juventus, Real Madrid sicuro sul futuro di Sergio Ramos (Di venerdì 29 gennaio 2021) La telenovela Sergio Ramos non è ancora conclusa e si arricchisce di un altro episodio. Il difensore centrale del Real Madrid sarà libero a breve di firmare per qualsiasi club lui voglia avendo un contratto con i Blancos valido fino al giugno 2021. Tra i tanti big club a cui è stato accostato lo spagnolo in ottica Calciomercato c’è anche la Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, ritorno possibile? Clamorosa ipotesi all'orizzonte Stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, il Real Madrid avrebbe ormai la sicurezza sul futuro di Sergio Ramos, il quale avrebbe deciso le sue prossime mosse. La Juventus, ma soprattutto il Paris ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) La telenovelanon è ancora conclusa e si arricchisce di un altro episodio. Il difensore centrale delsarà libero a breve di firmare per qualsiasi club lui voglia avendo un contratto con i Blancos valido fino al giugno 2021. Tra i tanti big club a cui è stato accostato lo spagnolo in otticac’è anche la. LEGGI ANCHE:, ritorno possibile? Clamorosa ipotesi all'orizzonte Stando alle ultime notizie provenienti dalla Spagna, ilavrebbe ormai la sicurezza suldi, il quale avrebbe deciso le sue prossime mosse. La, ma soprattutto il Paris ...

