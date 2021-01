Bugarini | con Raggi dimenticate politiche abitative

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma – “A otto mesi di distanza dalla pubblicazione del bando per il bonus affitto 2020, emanato in via emergenziale proprio per le famiglie in difficolta’ economica a causa del Covid, l’amministrazione e’ incapace di comunicare con certezza alle famiglie chi ha diritto al contributo e chi ne restera’ escluso.” “A causa della disorganizzazione interna degli uffici, per oltre tre mesi nessuna casa e’ piu’ stata assegnata e le domande per il bonus affitto 2019 non sono state nemmeno visionate. Anche sul buono casa, erogato a circa 250 famiglie fuoriuscite negli anni scorsi dai residence per l’emergenza abitativa, l’assessore Vivarelli e’ in ritardo.” “Lo stallo sul bonus affitto 2020 e’ ancor piu’ preoccupante se si realizza che si tratta di una misura tampone, che avrebbe dovuto arginare un’emergenza per poi essere sostituita construtturali.” “Vivarelli, in ...