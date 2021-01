Vitali toglie sostegno al Conte Ter | “Non passo più con Conte Resto nel centrodestra”

Leggi su zon

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il senatore Lorenzofa tremare la maggioranza giallo-rossa el’appoggio a Giuseppeper un eventualeter Brutte notizie per la maggioranza giallo-rossa, il senatore di Forza Italia Luigifa unindietro e decide di non sostenere più Giuseppe. “Nonpiù connel“, avverte in una telefonata. La decisione del senatore arriva dopo un lungo confronto con i gruppi del. “C’è stato un ripensamento,- spiega il senatore– e nella notte ho deciso di restare con il. Ho sentito Silvio ...