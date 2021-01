Steve Kerr spiega l’esclusione di Wiseman (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nelle ultime due partite dei Golden State Warriors contro i Minnesota Timberwolves, il giovane James Wiseman è partito per la prima volta dalla panchina. Steve Kerr ne ha spiegato pubblicamente i motivi. Cosa ha detto Steve Kerr? Il coach di Golden State Warriors ha cosi spiegato l’esclusione di Wiseman: “Prima o poi tornerà titolare. Non so con certezza quando questo accadrà. Penso che l’obiettivo principale di questa stagione sia quello di trovare il giusto equilibrio nel diventare una squadra da playoff e sl tempo stesso cercare di far crescere James. La decisione presa la scorsa partita è stata: “Va bene, cerchiamo questo equilibrio”. NBA, Golden State Warriors: un avvio da incubo L'articolo proviene da PeriodicoDaily ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nelle ultime due partite dei Golden State Warriors contro i Minnesota Timberwolves, il giovane Jamesè partito per la prima volta dalla panchina.ne hato pubblicamente i motivi. Cosa ha detto? Il coach di Golden State Warriors ha cositodi: “Prima o poi tornerà titolare. Non so con certezza quando questo accadrà. Penso che l’obiettivo principale di questa stagione sia quello di trovare il giusto equilibrio nel diventare una squadra da playoff e sl tempo stesso cercare di far crescere James. La decisione presa la scorsa partita è stata: “Va bene, cerchiamo questo equilibrio”. NBA, Golden State Warriors: un avvio da incubo L'articolo proviene da PeriodicoDaily ...

Fprime86 : RT @SkySportNBA: ?? ANDRE IGUODALA compie 37 anni. Auguri?? ? ?? “Difendere su LeBron è il lavoro più difficile che ci sia. E lui ci è riusci… - SkySportNBA : ?? ANDRE IGUODALA compie 37 anni. Auguri?? ? ?? “Difendere su LeBron è il lavoro più difficile che ci sia. E lui ci è… - sportli26181512 : Golden State, James Wiseman: la vera ragione perché non è più in quintetto: Nella vittoria contro Minnesota 123-111… - buonamiz : Ricordatevi Michael Jordan e Steve Kerr in allenamento. #Ibra aveva bisogno dello scontro fisico per dire a tutti g… - BasketballAcdm : RT @dchinellato: “Una squadra ci ha chiamato e ci ha chiesto notizie di lui. Non ci ha nemmeno fatto un’offerta. Un minuto dopo era online”… -

Ultime Notizie dalla rete : Steve Kerr NBA, Steve Kerr commenta l’esclusione di James Wiseman dal quintetto titolare NbaReligion NBA, Steve Kerr commenta l’esclusione di James Wiseman dal quintetto titolare

Nelle ultime due partite dei Golden State Warriors contro i Minnesota Timberwolves, il giovane rookie James Wiseman è partito per la prima volta dalla panchina. Steve Kerr ha così commentato la sua sc ...

Golden State, James Wiseman: la vera ragione perché non è più in quintetto

Seconda esclusione dal quintetto base in stagione per James Wiseman. Il rookie degli Warriors è partito dalla panchina anche nella partita vinta contro Minnesota 123-111, in quella che era anche una s ...

Nelle ultime due partite dei Golden State Warriors contro i Minnesota Timberwolves, il giovane rookie James Wiseman è partito per la prima volta dalla panchina. Steve Kerr ha così commentato la sua sc ...Seconda esclusione dal quintetto base in stagione per James Wiseman. Il rookie degli Warriors è partito dalla panchina anche nella partita vinta contro Minnesota 123-111, in quella che era anche una s ...