Sicurezza sul lavoro | tutti d’accordo per la nascita di un Osservatorio dei cantieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Uncol quale analizzare gli andamenti dei lavori e deipubblici e privati, con particolare attenzione ai lavori non autorizzati e in nero. È l’obiettivo sul quale si sono trovatii rappresentanti della riunione che, in video conferenza, si è svolta nella mattinata, su richiesta delle organizzazioni sindacali confederali, con il Prefetto di Salerno. Da remoto, erano presenti alla riunione anche il direttore generale dell’ASL di Salerno, il direttore dell’Ispettorato del, oltre naturalmente ai segretari di Cgil, Cisl e Uil e il presidente dei costruttori salernitani, con il comandante provinciale dei Carabinieri Trombetti ed il vice presidente dell’Anci, Mimmo Volpe. A fronte dei recenti infortuni mortali registratisi in ...