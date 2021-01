Si sono incastrati

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) In queste condizioni, c’è poco da “esplorare”. Almeno se rimangono tali. Immaginate se Sergio Mattarella, alla fine di questo primo giro di consultazioni, chiedesse, come altre volte si è fatto, a una personalità istituzionale di andare a sondare le forze politiche della maggioranza, per trovare punti comuni, e dunque un “nome”. Riferirebbe né più né meno ciò che, durante la giornata di oggi, è apparso a occhio nudo. E cioè che non c’è una maggioranza, perché le condizioni generali nondissimili da quelle della sera del voto al Senato sulla fiducia. I numeriinchiodati lì. E semmai il clima è anche peggiorato, come conseguenza del suk su responsabili, disponibili e transfughi vari. C’è poco da esplorare, dicevamo, basta l’immagine a occhio nudo. Il volto plumbeo di Nicola Zingaretti, dopo il colloquio col capo dello Stato, gli occhi bassi ...