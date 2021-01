PS5 | Xbox Series X S e PC | la carenza dei componenti di AMD durerà fino alla prima metà del 2021

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) AMD prevede che ladi chip per PS5,X/S e PCalmenodel. Come riportato da Tom's Hardware, AMD ha tenuto la sua conference call sugli utili per il quarto trimestre 2020 e il presidente e CEO Lisa Su ha discusso di queste carenze in risposta a un investitore che ha chiesto quale sarà l'impatto della pandemia di COVID-19. Mentre AMD ha visto "una forte crescita dei ricavi" nella sua attività, Su ha affermato che "la domanda complessiva ha superato la nostra pianificazione". Di conseguenza, verso la fine dell'anno si sono verificati problemi di scorte nel mercato dei PC, nel mercato dei PC di fascia bassa e nel mercato dei videogiochi. Leggi altro...