Oggi è un altro giorno | Asia Argento | “Mia madre mi picchiava”

Nel corso del nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano condotto da Serena Bortone, abbiamo avuto modo di conoscere meglio Asia Argento. Nel salottino di Rai1, l'attrice si è raccontata a tutto tondo, affrontando temi difficili e dolorosi come le violenze subite da parte di sua madre e l'abuso di droghe. Come lei stessa ha ben descritto nel suo recente libro autobiografico, Asia Argento ha vissuto un'infanzia molto turbolenta. Era ancora bambina quando, da un lato, ha avuto inizio la sua carriera e, dall'altro, ha cominciato a subire violenze in famiglia. "Mia madre mi picchiava" – ha rivelato ai microfoni di Serena Bortone, parlando di percosse quali calci nella pancia.

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Oggi è un altro giorno, Gioele Dix e Mariolina Cannuli fra gli ospiti di Serena Bortone di mercoledì 27 gennaio 2021 Corriere dell'Umbria Shoah, quella di ieri non sia una Giornata della Memoria … corta

Si continui a ricordare, da oggi e per tutto l’anno, le atrocità delle persecuzioni di ebrei, zingari e omosessuali e, soprattutto, si combatta con determinazione il tanto odio che viene trasmesso att ...

Sanità, ancora marcate differenze Nord-Sud su uso risorse

Secondo la Corte dei Conti, i soldi per la sanità non vengono impiegati correttamente. Ancora troppe differenze fra Nord e Sud del Paese.

