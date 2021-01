Milly Carlucci | veleno su Alfonso Signorini Ora è guerra | cosa è successo in queste ore

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021)torna su Rai1 del “Cantante Mascherato”, il talent game show in onda dal 29 gennaio, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tra novità e conferme, dopo ildi ‘Ballando con le stelle’, la conduttrice ritorna per cinque venerdì in prima serata con il programma rivelazione della scorsa stagione televisiva. Al suo fianco, in questa seconda edizione, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Caterina Balivo (che torna in televisione dopo una pausa di nove mesi) e Costantino Della Gherardesca. Nove (e nuove) spettacolare maschere che saliranno sul palco: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. “Sotto di esse si celano altrettanti personaggi famosissimi la cui reale identità ...