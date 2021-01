Lutto cittadino per la morte della 17enne Debora Prisco. La sorella Annabella sotto choc (Di giovedì 28 gennaio 2021) Lutto cittadino per la morte della 17enne Debora Prisco. choc nel piccolo centro di Aniello del Sabato (Avellino), dopo l’incidente stradale nel quale due sorelle, Debora e Annabella Prisco sono rimaste coinvolte. Debora, 17 anni, è morta sul colpo. Il sindaco di Aiello, Ernesto Urciuoli. “Tragedia assurda, siamo distrutti. In paese sarà proclamato il Lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto alla nostra Debora”. Aiello del Sabato è una piccola comunità, poco più di quattromila persone nella provincia di Avellino, il paese più grande nelle vicinanze è Bellizzi. Ieri la notizia della morte di ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 28 gennaio 2021)per lanel piccolo centro di Aniello del Sabato (Avellino), dopo l’incidente stradale nel quale due sorelle,sono rimaste coinvolte., 17 anni, è morta sul colpo. Il sindaco di Aiello, Ernesto Urciuoli. “Tragedia assurda, siamo distrutti. In paese sarà proclamato ilnel giorno dell’ultimo saluto alla nostra”. Aiello del Sabato è una piccola comunità, poco più di quattromila persone nella provincia di Avellino, il paese più grande nelle vicinanze è Bellizzi. Ieri la notiziadi ...

