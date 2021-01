La teoria del veleno non regge più (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una pena. Vedere il Napoli che si arrende, che ha paura di sbagliare, che si vergogna di se stesso, come accaduto a Verona e in altri sconsolanti episodi, è la negazione della bellezza del gioco, frequentata da sempre in casa Napoli, dai tempi di Vinicio ‘o lione e del suo gioco totale all’olandese. Il “sudore” della città La bellezza dell’azione, il centravanti, il portiere, la mezzala sono da sempre per il Napoli simboli e carattere identitario, istintivo, a sua volta nutrito dagli umori della città e forte di una drammaturgia che dal Maradona stadium sconfina nella metropoli napoletana, alimentandola ed essendone a sua volta nutrita. Altrimenti, come si spiega il legame “sudato” e carnale tra squadra e città che, anche senza vincere (purtroppo), a parte i novantuno punti dello scudetto scippato di sarriana memoria, può non solo accontentarsi, ma entusiasmarsi per una squadra che fa’ ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una pena. Vedere il Napoli che si arrende, che ha paura di sbagliare, che si vergogna di se stesso, come accaduto a Verona e in altri sconsolanti episodi, è la negazione della bellezza del gioco, frequentata da sempre in casa Napoli, dai tempi di Vinicio ‘o lione e del suo gioco totale all’olandese. Il “sudore” della città La bellezza dell’azione, il centravanti, il portiere, la mezzala sono da sempre per il Napoli simboli e carattere identitario, istintivo, a sua volta nutrito dagli umori della città e forte di una drammaturgia che dal Maradona stadium sconfina nella metropoli napoletana, alimentandola ed essendone a sua volta nutrita. Altrimenti, come si spiega il legame “sudato” e carnale tra squadra e città che, anche senza vincere (purtroppo), a parte i novantuno punti dello scudetto scippato di sarriana memoria, può non solo accontentarsi, ma entusiasmarsi per una squadra che fa’ ...

