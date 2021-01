In Emilia-Romagna 3 500 donne convivono con il tumore ovarico

Leggi su dire

(Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – Prosegue la campagna ‘Tumore ovarico, manteniamoci informate!’ che oggi fa tappa in Emilia Romagna, dove sono circa 400-450 i nuovi casi di tumore ovarico ogni anno e circa 3.500 le pazienti che convivono con la malattia. Obiettivo dell’iniziativa, promossa da Fondazione AIOM insieme ad ACTO Onlus, LOTO Onlus, Mai più sole e aBRCAdabra, con il sostegno incondizionato di GSK, è invitare le donne e le pazienti a mantenersi informate, perché oggi sul fronte del tumore ovarico sono “molte le cose da sapere e le novità da conoscere”: in primo luogo, i progressi della ricerca e delle terapie che, come spiegano gli esperti, stanno “migliorando sopravvivenza e qualità di vita”, ma anche i test molecolari, che permettono alle pazienti di accedere al trattamento “più appropriato per il proprio tipo di tumore”. Insieme agli eventi territoriali, che vedono la partecipazione di specialisti e pazienti, la campagna informativa fa leva su una serie di attività online e social e su sei video-racconti (diretti da Paola Pessot e narrati dalla voce della testimonial Claudia Gerini) disponibili sul sito web www.manteniamociinformate.it e sui profili Facebook e Instagram della campagna.In Italia, intanto, ogni anno oltre 5.200 donne ricevono una diagnosi di tumore ovarico e, a causa di sintomi aspecifici o non riconosciuti, in circa l’80% dei casi la malattia viene diagnosticata in fase già avanzata. Oggi però lo scenario è in evoluzione e una delle novità più importanti di questi anni è la possibilità per tutte le pazienti di accedere alle terapie di mantenimento, che permettono di allontanare le ricadute dopo chemioterapia e che si sono dimostrate efficaci su questa neoplasia. “Uno dei progressi più importanti- spiega Stefania Gori, presidente Fondazione AIOM e direttore Dipartimento Oncologico IRCCS Sacro Cuore Don Calabri, Negrar- è la possibilità di utilizzare, in fase di mantenimento dopo la chemioterapia, terapie orali con i PARP inibitori, che hanno aumentato in modo significativo la possibilità di prolungare il tempo libero da progressione di malattia nelle donne con mutazione BRCA. Finalmente adesso i PARP inibitori possono essere utilizzati anche nelle pazienti ‘senza’ mutazione BRCA, che rappresentano ben il 75% del totale e che fino a poco tempo fa avevano poche alternative terapeutiche”.Tali farmaci possono essere utilizzati dopo una prima linea di chemioterapia oppure al momento della recidiva di tumore, dopo altre linee di chemioterapia. “Purtroppo ancora oggi- prosegue Gori- 3 pazienti su 4 senza mutazione BRCA (Wild Type) in recidiva non sono in terapia di mantenimento con un PARP inibitore o non lo ricevono in modo tempestivo ma sicuramente questo dato tenderà a migliorare nel tempo”. La diagnosi precoce per il carcinoma ovarico non esiste ancora e le uniche due armi per contrastare la malattia da subito sono la conoscenza e cure appropriate.