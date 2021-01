Google apre a Dublino centro Ue contro contenuti illegali (Di giovedì 28 gennaio 2021) BRUXELLES - Google raccoglie la richiesta di responsabilità dell'Ue e apre un nuovo centro europeo a Dublino per contrastare i contenuti dannosi o illegali online . Lo annuncia la stessa società di ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) BRUXELLES -raccoglie la richiesta di responsabilità dell'Ue eun nuovoeuropeo aper contrastare idannosi oonline . Lo annuncia la stessa società di ...

Google apre un nuovo centro in Europa per il controllo dei contenuti in rete

A Dublino inaugurata la sede di un ufficio dedicato alla lotta alla violenza e agli abusi online. Nel 2019 già avviato un team a Monaco di Baviera ...

