FVG, per l’Europa è “rosso scuro”: Fedriga: vergognoso, danni gravissimi all’immagine” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo l’aggiornamento odierno della mappa dei contagi da Covid-19 in Europa da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in chiusura della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha stigmatizzato come “vergognosa la collocazione di Fvg e Provincia di Bolzano fra le aree in rosso scuro. Chiediamo al Governo di intervenire subito a livello europeo per chiedere la correzione di questa mappatura”. Mappatura che, “prendendo in considerazione un unico parametro, penalizza esclusivamente chi è in grado di fare molti tamponi” oltre a “non poggiare su dati scientifici condivisi”. Fedriga è convinto che “questo meccanismo di valutazione della diffusione della pandemia produca danni ... Leggi su udine20 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo l’aggiornamento odierno della mappa dei contagi da Covid-19 in Europa da parte del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, in chiusura della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha stigmatizzato come “vergognosa la collocazione di Fvg e Provincia di Bolzano fra le aree in. Chiediamo al Governo di intervenire subito a livello europeo per chiedere la correzione di questa mappatura”. Mappatura che, “prendendo in considerazione un unico parametro, penalizza esclusivamente chi è in grado di fare molti tamponi” oltre a “non poggiare su dati scientifici condivisi”.è convinto che “questo meccanismo di valutazione della diffusione della pandemia produca...

TgrRaiFVG : Per Bruxelles, Friuli Venezia Giulia in 'rosso scuro'. Il Centro Europeo di prevenzione prende atto della proposta… - TgrRaiFVG : Nel parco scolastico Giulio #Regeni di Fiumicello ci sono ora quattro nuove panchine, quattro panchine gialle che r… - Fabyfreethinker : #tradizioni #fvg e non solo #28gennaio I giorni freddissimi della merla, quest'anno più piovosi - GibelliTiziana : RT @staff_M_Fedriga: ?È vergognoso che @ECDC_EU abbia aggiornato la mappa contagi Covid-19 in Europa, collocando il #FVG fra le aree #Rosso… - elenalizzi : RT @staff_M_Fedriga: ?È vergognoso che @ECDC_EU abbia aggiornato la mappa contagi Covid-19 in Europa, collocando il #FVG fra le aree #Rosso… -