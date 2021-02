Francesca Cipriani, la Pupa dal look esagerato (Di giovedì 28 gennaio 2021) Esplosiva, spumeggiante, travolgente: Francesca Cipriani è un concentrato di simpatia e sex appeal. Le sue curve chirurgicamente esagerate lasciano a bocca aperta, e lei le esalta con abiti super sexy, studiati per enfatizzare il décolleté bombastico. La sua risata squillante è contagiosa e la sua (finta?) ingenuità la rende irresistibile. Con Andrea Pucci è protagonista su Italia 1 de “La Pupa e il Secchione e viceversa“, in cui si presta con ironia alle gag con i concorrenti. I look di Francesca Cipriani Francesca Cipriani ha un fisico che non passa certo inosservato. Il suo seno taglia nona è il suo orgoglio, e lei lo enfatizza con scollature ampissime. Ha uno stile tutto suo, non segue le mode e non ostenta i top brand, anche se non rinuncia a una ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Esplosiva, spumeggiante, travolgente:è un concentrato di simpatia e sex appeal. Le sue curve chirurgicamente esagerate lasciano a bocca aperta, e lei le esalta con abiti super sexy, studiati per enfatizzare il décolleté bombastico. La sua risata squillante è contagiosa e la sua (finta?) ingenuità la rende irresistibile. Con Andrea Pucci è protagonista su Italia 1 de “Lae il Secchione e viceversa“, in cui si presta con ironia alle gag con i concorrenti. Idiha un fisico che non passa certo inosservato. Il suo seno taglia nona è il suo orgoglio, e lei lo enfatizza con scollature ampissime. Ha uno stile tutto suo, non segue le mode e non ostenta i top brand, anche se non rinuncia a una ...

