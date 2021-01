Crisi, dubbi e conferme: il momento del Napoli ai raggi X (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Napoli sta vivendo un momento complicato, sia dal punto di vista dei risultati che da quello societario: analizziamo l’ultimo periodo degli azzurri In casa Napoli non si sta vivendo certamente un grandissimo momento. Dopo la tennistica vittoria contro la Fiorentina per 6-0 di due domeniche fa, tutto sembrava andare a gonfie vele ma la settimana che ha seguito quel successo ha messo in discussione tutto: a partire dalla posizione di Gennaro Gattuso. Due k.o. che hanno fatto malissimo in ambiente azzurro, quello in Supercoppa contro la Juventus e quello pesante del Bentegodi contro l’Hellas Verona. La panchina di Gattuso ha cominciato a traballare, con diverse voci che si sono susseguite in merito a una chiamata interlocutoria di Aurelio De Laurentiis a Rafa Benitez; da poco liberatosi dalla panchina del Dalian, in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ilsta vivendo uncomplicato, sia dal punto di vista dei risultati che da quello societario: analizziamo l’ultimo periodo degli azzurri In casanon si sta vivendo certamente un grandissimo. Dopo la tennistica vittoria contro la Fiorentina per 6-0 di due domeniche fa, tutto sembrava andare a gonfie vele ma la settimana che ha seguito quel successo ha messo in discussione tutto: a partire dalla posizione di Gennaro Gattuso. Due k.o. che hanno fatto malissimo in ambiente azzurro, quello in Supercoppa contro la Juventus e quello pesante del Bentegodi contro l’Hellas Verona. La panchina di Gattuso ha cominciato a traballare, con diverse voci che si sono susseguite in merito a una chiamata interlocutoria di Aurelio De Laurentiis a Rafa Benitez; da poco liberatosi dalla panchina del Dalian, in ...

