Covid, registrati 268casi positivi in Abruzzo,5 i decessi per il virus (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 41718 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 268 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 27 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1446 (di età compresa tra 61 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 30206 dimessi/guariti (+273 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 41718 i casial19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 268 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 96 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 60, di cui 13 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 27 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1446 (di età compresa tra 61 e 91 anni, 3 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 1 in provincia di Teramo). Nel numero dei casisono compresi anche 30206 dimessi/guariti (+273 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei, il numero dei ...

idkesse : RT @miia_2018: «'Un massacro': 53 morti a Gibilterra dall'inizio delle vaccinazioni. Le autorità stanno facendo passare i decessi come Cov… - Bolpet : RT @miia_2018: «'Un massacro': 53 morti a Gibilterra dall'inizio delle vaccinazioni. Le autorità stanno facendo passare i decessi come Cov… - terra_sole : RT @miia_2018: «'Un massacro': 53 morti a Gibilterra dall'inizio delle vaccinazioni. Le autorità stanno facendo passare i decessi come Cov… - GrSociale : GRS #DIRITTI ?? “Da inizio pandemia, in #Campania, sono stati registrati 609 casi da Covid tra i detenuti e sono st… - folucar : RT @lucarango88: ??#Fvg #Covid_19 #28gennaio 489 casi su 7.624 tamponi (6,41%) 153 casi su 1.536 i test rapidi (9,96%). I decessi registra… -