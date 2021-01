Birra FORST è partner dei Mondiali di Sci di Cortina

(Di giovedì 28 gennaio 2021), già da tempodella Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) in qualità di “ufficiale dello Sci”, allarga la sua presenza nel mondo dello sci diventando anche in occasione dei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si svolgeranno adal 7 al 21 febbraio Fin dall’inizio della stagione di gare 2020/21,era presente durante tutte le tappe italiane più importanti, dalla Val Gardena all’Alta Badia. Grazie al sodalizio che lega ormai da annia tutti gli altri sport invernali della FISI, l’azienda altoatesina saràdei Campionati del Mondo di Sci Alpino a. Il brand è già presente acome National ...

Mecojoni, direbbero qui a Genzano di Roma. Fine primo tempo. 1-0 per noi ma niente Caffè Borghetti né birra Forst per allietare l'intervallo. Come una ricreazione a scuola senza panino con la frittata ...