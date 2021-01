Asta da record: venduto un Botticelli per 92 milioni di dollari (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il giovane con in mando una medaglia è il quadro di Botticelli battuto all’Asta per l’esorbitante cifra di 92 milioni di dollari L’Italia del Rinascimento incanta a distanza di secoli. E’ passato oltre mezzo millennio, ma l’arte di Sandro Botticelli resta ancora apprezzata e amata. Nelle utlime ore infatti un giovane fiorentino del Quattrocento sta facendo il giro del mondo. Giovedì, in un’Asta Sotheby’s a New York, il ritratto di «Giovane uomo con in mano una medaglia» dipinto dal celebre pittore Botticelli è stato battuto per l’iperbolica cifra di 92.184.000 dollari. Il dipinto è stato realizzato intorno al 1480 a Firenze, nel pieno del Mecenatismo di Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico. “Il dipinto di Botticelli è così ... Leggi su zon (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il giovane con in mando una medaglia è il quadro dibattuto all’per l’esorbitante cifra di 92diL’Italia del Rinascimento incanta a distanza di secoli. E’ passato oltre mezzo millennio, ma l’arte di Sandroresta ancora apprezzata e amata. Nelle utlime ore infatti un giovane fiorentino del Quattrocento sta facendo il giro del mondo. Giovedì, in un’Sotheby’s a New York, il ritratto di «Giovane uomo con in mano una medaglia» dipinto dal celebre pittoreè stato battuto per l’iperbolica cifra di 92.184.000. Il dipinto è stato realizzato intorno al 1480 a Firenze, nel pieno del Mecenatismo di Lorenzo de’ Medici detto il Magnifico. “Il dipinto diè così ...

