Volley femminile, CEV Cup: Monza regola lo Zok e passa in semifinale! Brianzole in lotta per il trofeo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Monza ha sconfitto lo Zok per 3-1 (18-25; 25-19; 25-14; 25-18) e si è così qualificata alle semifinali della CEV Cup 2021 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le Brianzole hanno confermato il pronostico della vigilia contro la formazione serba, ma a sorpresa si sono rese protagoniste di una partenza in sordina e hanno perso il primo set, venendo così costrette a una rimonta in questo quarto di finale giocato in gara secca tra le mura amiche. A partire dalla seconda frazione si è vista la preannunciata differenza tecnica tra le due squadre e le padrone di casa hanno giganteggiato in lungo e in largo. Le rosablù, terze in Serie A1 dove hanno una striscia aperta di dodici vittorie consecutive, si sono così guadagnate il biglietto per il prossimo turno, dove incroceranno le serbe del Tent ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 gennaio 2021)ha sconfitto lo Zok per 3-1 (18-25; 25-19; 25-14; 25-18) e si è così qualificata alle semifinali della CEV Cup 2021 di, la seconda competizione europea per importanza. Lehanno confermato il pronostico della vigilia contro la formazione serba, ma a sorpresa si sono rese protagoniste di una partenza in sordina e hanno perso il primo set, venendo così costrette a una rimonta in questo quarto di finale giocato in gara secca tra le mura amiche. A partire dalla seconda frazione si è vista la preannunciata differenza tecnica tra le due squadre e le padrone di casa hanno giganteggiato in lungo e in largo. Le rosablù, terze in Serie A1 dove hanno una striscia aperta di dodici vittorie consecutive, si sono così guadagnate il biglietto per il prossimo turno, dove incroceranno le serbe del Tent ...

sportface2016 : #volley Rimonta vincente di #Chieri, #Scandicci battuta al tie-break: la cronaca del recupero di… - baldo_nicola_tn : RT @DolomitiVolley: C femminile: è corsa contro il tempo per il Più Volley Bolzano, rischio campionato a 11 o un ripescaggio? - DolomitiVolley : C femminile: è corsa contro il tempo per il Più Volley Bolzano, rischio campionato a 11 o un ripescaggio?… - Campioni_cn : Volley femminile A1: settimana ricca, due recuperi ed un anticipo - rivieraoggi : Volley Angels Project, B2 femminile pronta per la prima trasferta stagionale -

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley femminile, torna la Champions: le partite di Conegliano su Sky Sky Sport Volley femminile, CEV Cup: Monza regola lo Zok e passa in semifinale! Brianzole in lotta per il trofeo

Monza ha sconfitto lo Zok per 3-1 (18-25; 25-19; 25-14; 25-18) e si è così qualificata alle semifinali della CEV Cup 2021 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le brianz ...

Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: rimonta di Chieri, Scandicci battuta 2-3

Volley, Scandicci-Chieri: il risultato e la cronaca del recupero dell'undicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021.

Monza ha sconfitto lo Zok per 3-1 (18-25; 25-19; 25-14; 25-18) e si è così qualificata alle semifinali della CEV Cup 2021 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Le brianz ...Volley, Scandicci-Chieri: il risultato e la cronaca del recupero dell'undicesima giornata di andata della Serie A1 Femminile 2020/2021.