Recovery, la fake news di Salvini a La7: “E’ stato bocciato dall’Ue”. Floris: “Ma non è vero”. Poi il leghista dice: “Meglio chiedere soldi al mercato” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Botta e risposta in più atti a “Dimartedì” (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il conduttore della trasmissione Giovanni Floris. La prima occasione di battibecco si registra quando il giornalista gli annuncia la formazione di un nuovo gruppo di responsabili al Senato, quello degli “Europeisti Maie-Centro Democratico”. Salvini li definisce “complici, poltronari, arrivisti”. Floris però gli ricorda il caso della senatrice Alessandra Riccardi, passata dal M5s alla Lega lo scorso 24 giugno 2020, e il commento entusiastico del capo del Carroccio, che però ribatte: “Loro però passavano dalla maggioranza all’opposizione. Quando uno molla il governo per passare all’opposizione, sicuramente non gli è stato promesso nulla”. Il conduttore commenta che non è vero, ma il senatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Botta e risposta in più atti a “Dimartedì” (La7) tra il leader della Lega, Matteo, e il conduttore della trasmissione Giovanni. La prima occasione di battibecco si registra quando il giornalista gli annuncia la formazione di un nuovo gruppo di responsabili al Senato, quello degli “Europeisti Maie-Centro Democratico”.li definisce “complici, poltronari, arrivisti”.però gli ricorda il caso della senatrice Alessandra Riccardi, passata dal M5s alla Lega lo scorso 24 giugno 2020, e il commento entusiastico del capo del Carroccio, che però ribatte: “Loro però passavano dalla maggioranza all’opposizione. Quando uno molla il governo per passare all’opposizione, sicuramente non gli èpromesso nulla”. Il conduttore commenta che non è, ma il senatore ...

