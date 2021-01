PODCAST – Inter 2 Milan 1: derby vittorioso (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il PODCAST su Inter-Milan, quarto di finale della Coppa Italia Vittoria in rimonta per Inter sul Milan nei quarti di finale della Coppa Italia. Rossoneri avanti nel primo tempo con Ibrahimovic. Nella ripresa arriva la rimonta nerazzurra con Lukaku (su rigore) ed Eriksen direttamente da calcio di punizione in pieno recupero. Partita caratterizzata dalla lite tra il belga e lo svedese alla fine del primo tempo. Nella ripresa assalto nerazzurro con l’attaccante svedese espulso per doppio giallo. Match caratterizzato anche dall’infortunio a Valeri, arbitro del match, sostituito da Chiffi (inizialmente quarto uomo). Ecco il PODCAST su Inter-Milan di Coppa Italia di Inter-Nate LINK DIRETTO https://linktr.ee/Inter nate ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilsu, quarto di finale della Coppa Italia Vittoria in rimonta persulnei quarti di finale della Coppa Italia. Rossoneri avanti nel primo tempo con Ibrahimovic. Nella ripresa arriva la rimonta nerazzurra con Lukaku (su rigore) ed Eriksen direttamente da calcio di punizione in pieno recupero. Partita caratterizzata dalla lite tra il belga e lo svedese alla fine del primo tempo. Nella ripresa assalto nerazzurro con l’attaccante svedese espulso per doppio giallo. Match caratterizzato anche dall’infortunio a Valeri, arbitro del match, sostituito da Chiffi (inizialmente quarto uomo). Ecco ilsudi Coppa Italia di-Nate LINK DIRETTO https://linktr.ee/nate ...

Il Milan cede 2-1 all’Inter nel derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Lukaku ed Eriksen rispondono alla rete iniziale di Ibrahimovic, poi espulso a gara ...

