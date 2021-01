Pamela Anderson fugge dai social: «Vogliono controllare il nostro cervello» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Addio social media»: è stato l’ultimo post di Pamela Anderson, che così ha abbandonato per sempre Twitter, Facebook e Instagram. Non ci sarà alcun ripensamento: la leggendaria modella di Playboy, star della serie televisiva Baywatch, non tornerà mai più perché vuole restare «libera» e non sentirsi sotto scacco di chi, come ha scritto, «vuole solo controllare il tuo cervello». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Addio social media»: è stato l’ultimo post di Pamela Anderson, che così ha abbandonato per sempre Twitter, Facebook e Instagram. Non ci sarà alcun ripensamento: la leggendaria modella di Playboy, star della serie televisiva Baywatch, non tornerà mai più perché vuole restare «libera» e non sentirsi sotto scacco di chi, come ha scritto, «vuole solo controllare il tuo cervello».

odatv : Pamela Anderson veda etti - FilmNewsItaly : Pamela Anderson lascia tutti i social: 'Voglio essere libera' - Eylem4561 : RT @odatv: Pamela Anderson veda etti... - odatv : Pamela Anderson veda etti... - Zorochan_1 : @tcarapezza Anche ho sognato molte volte di trombare con Pamela Anderson Tito ma non per questo se non succedeva p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Anderson Ritiro Pamela Anderson! La scelta anacronistica della star Kikapress Pamela Anderson fugge dai social: «Vogliono controllare il nostro cervello»

L'attrice lascia per sempre Twitter, Instagram e Facebook per sentirsi «libera» e dedicarsi alle sue grandi passioni senza condizionamenti ...

Ritiro Pamela Anderson! La scelta anacronistica della star

Una Pamela Anderson in versione Heidi: immersa nella natura mentre legge libri. Un'immagine che fornisce la stessa attrice dopo aver deciso di&am ...

L'attrice lascia per sempre Twitter, Instagram e Facebook per sentirsi «libera» e dedicarsi alle sue grandi passioni senza condizionamenti ...Una Pamela Anderson in versione Heidi: immersa nella natura mentre legge libri. Un'immagine che fornisce la stessa attrice dopo aver deciso di&am ...