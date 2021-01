Lutto a Uomini e Donne, gravissimo incidente stradale: morta Debora Prisco (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Che tragedia avvenuta nelle scorse ore ad Avellino con la scomparsa di Debora Prisco, sorella di Annabella, protagonista ad Uomini e Donne Una notizia che ha lasciato tutti senza fiato. Nel pomeriggio di ieri è venuto a mancare la giovanissima Debora Prisco, di appena 17 anni, che ha perso la vita in un incidente stradale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Che tragedia avvenuta nelle scorse ore ad Avellino con la scomparsa di, sorella di Annabella, protagonista adUna notizia che ha lasciato tutti senza fiato. Nel pomeriggio di ieri è venuto a mancare la giovanissima, di appena 17 anni, che ha perso la vita in un. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Debora qualche minuto prima di morire aveva postato una storia su Instagram

«È assurdo. Siamo senza parole. Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino». Il sindaco di Aiello del Sabato, Ernesto Urciuoli, è addolorato. Non riesce ...

