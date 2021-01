L’arrivo di Andrea Orcel a Unicredit. Successi e delusioni di un banchiere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Orcel è un nome tanto noto quanto controverso nel mondo della finanza. Dalla Sapienza di Roma all’Insead, L’arrivo in Goldman Sachs e Boston Consulting, poi il passaggio in Merril Lynch che lo fece conoscere nella City di Londra, fino al più grande “culebrón” finanziario spagnolo – una vera soap-opera, come stata è definita dalla stampa –, cioè, il suo “divorzio” con Banca Santander. Il banchiere italiano era praticamente uno sconosciuto in Spagna, fino a quando il gruppo ha annunciato la sua nomina a ceo nel 2018, poi saltata, tra tweet, voci di cause, conversazioni registrate di nascosto, smentite e tanta delusione. Ma oggi la storia sembra avere un lieto fine: il banchiere italiano che ha passato tutta la sua carriera all’estero occuperà l’ufficio più importante della torre ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è un nome tanto noto quanto controverso nel mondo della finanza. Dalla Sapienza di Roma all’Insead,in Goldman Sachs e Boston Consulting, poi il passaggio in Merril Lynch che lo fece conoscere nella City di Londra, fino al più grande “culebrón” finanziario spagnolo – una vera soap-opera, come stata è definita dalla stampa –, cioè, il suo “divorzio” con Banca Santander. Ilitaliano era praticamente uno sconosciuto in Spagna, fino a quando il gruppo ha annunciato la sua nomina a ceo nel 2018, poi saltata, tra tweet, voci di cause, conversazioni registrate di nascosto, smentite e tanta delusione. Ma oggi la storia sembra avere un lieto fine: ilitaliano che ha passato tutta la sua carriera all’estero occuperà l’ufficio più importante della torre ...

paolopoliti1 : L’ex banchiere UBS Andrea Orcel sarà ancora CEO? Due anni fa, l’impegno di Andrea Orcel per la banca spagnola Santa… - Andrea__Monster : @cuginopons @pastaefagioli__ E quando fecero il televoto flash per l'immunità arrivò ultima - Walima_ : Non Dayane che ora che ha la CERTEZZA di piacere a Rosi fa tutta la sicura/spavalda e ironizza su Zenga MENTRE qua… - picenooggi : Ascoli Calcio, ufficiale l’arrivo del centrocampista Andrea Danzi - andrea_xtr : @FurioGarbagnati @MarcoStac Però è un fatto che si è tornati a parlare di certi argomenti (RdC, salario minimo, tut… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arrivo Andrea La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna “I Modelli Organizzativi alla prova dell'emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall'inizio della pandemia” Fortune Italia