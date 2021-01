Klopp: “Sono cambiate molte cose dall’ultimo scontro con il Tottenham. L’astinenza di Salah? Il calcio è così” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha così presentato il big match di domani contro il Tottenham di Josè Mourinho: “Quando Sono arrivato in Inghilterra, gli Spurs erano la squadra più talentuosa. Hugo, Lloris, Kane, Alli, Dier, Lamela, Davis e Alderweireld erano tutti giovani e già molto bravi. Era solo una questione di tempo prima che arrivassero al successo. Quando Sono arrivato, loro erano già in una buona posizione, noi no. Abbiamo dovuto cambiare diverse cose. L’ultima volta che ci siamo incontrati eravamo primi contro i secondi, le cose Sono cambiate. Vogliamo assicurarci che il prossimo mese sia più positivo, ma non possiamo cambiare ciò che è successo il mese scorso. Ora giochiamo contro il Tottenham e ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Jurgen, allenatore del Liverpool, hapresentato il big match di domani contro ildi Josè Mourinho: “Quandoarrivato in Inghilterra, gli Spurs erano la squadra più talentuosa. Hugo, Lloris, Kane, Alli, Dier, Lamela, Davis e Alderweireld erano tutti giovani e già molto bravi. Era solo una questione di tempo prima che arrivassero al successo. Quandoarrivato, loro erano già in una buona posizione, noi no. Abbiamo dovuto cambiare diverse. L’ultima volta che ci siamo incontrati eravamo primi contro i secondi, le. Vogliamo assicurarci che il prossimo mese sia più positivo, ma non possiamo cambiare ciò che è successo il mese scorso. Ora giochiamo contro ile ...

