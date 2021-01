Juventus-SPAL, Pirlo prova due giovani da titolari nella rifinitura (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andrea Pirlo potrebbe schierare contro la SPAL in Coppa Italia questa sera, diversi giovani provenienti dall’U23. In particolare, secondo quanto riportato da Romeo Agresti, nella formazione titolare della Juventus potrebbero vedersi Radu Dragusin e Nicolò Fagioli dal 1?. LEGGI ANCHE: Juventus, Dybala ha risolto il contenzioso dei diritti d'immagine Il tecnico bresciano aveva scelto Dragusin anche per il turno precedente contro il Genoa mentre per quanto riguarda Fagioli, centrocampista classe 2001, sarebbe l’esordio assoluto con la prima squadra della Juventus. Una grande occasione per entrambi, in particolare probabilmente per il debuttante Fagioli, ma anche per Dragusin, che in questi giorni starebbe trattando il rinnovo di contratto e potrebbe ricevere ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Andreapotrebbe schierare contro lain Coppa Italia questa sera, diversiprovenienti dall’U23. In particolare, secondo quanto riportato da Romeo Agresti,formazione titolare dellapotrebbero vedersi Radu Dragusin e Nicolò Fagioli dal 1?. LEGGI ANCHE:, Dybala ha risolto il contenzioso dei diritti d'immagine Il tecnico bresciano aveva scelto Dragusin anche per il turno precedente contro il Genoa mentre per quanto riguarda Fagioli, centrocampista classe 2001, sarebbe l’esordio assoluto con la prima squadra della. Una grande occasione per entrambi, in particolare probabilmente per il debuttante Fagioli, ma anche per Dragusin, che in questi giorni starebbe trattando il rinnovo di contratto e potrebbe ricevere ...

