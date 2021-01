Gregoretti | parte civile | ' udienza importante | Conte chiarirà responsabilità Salvini' **

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - "Quella di domani, a Palazzo Chigi, sarà unamolto, noi riteniamo che il Presidente del Consiglio Giuseppepossa chiarire in maniera ancora più chiara quelle che sono state ledell'ex ministro degli Interni Matteonel trattenere illegittimamente la nave Gregoretti con i migranti a bordo". A dirlo all'Adnkronos è l'avvocato Daniela Ciancimino, difensore didi Legambiente nel procedimento a carico dell'ex vicepremier Matteo, accusato di sequestro di persona e abuso d'ufficio. "Come difensori di parti civili - dice ancora l'avvocato Ciancimino - abbiamo predisposto una serie di domande che sottoporremo al Presidente del Consiglio, ...

(Adnkronos) - In quella occasione, a margine dell'udienza Salvini disse di avere "salvato vite umane e protetto un paese", "quello che non è accaduto dopo, perché dopo di me ci sono stati morti annega ...