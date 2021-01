Giorgio Armani Privé: un omaggio a Milano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono le collezioni a raccontare il percorso di Giorgio Armani, il suo senso della libertà, l’indipendenza dai gusti del momento. E in questa collezione Privé, che per la prima volta viene presentata a Palazzo Orsini, il cuore del suo atelier milanese dove gli abiti nascono e prendono forma, si può leggere un desiderio di perfezione, un piacere della luce e dei colori che trasmette alle giovani generazioni l’estetica profonda dell’alta moda. La sfilata Tra fluidità e qualità delle proporzioni, in quest sfilata Giorgio Armani Privé gli opposti si alternano e si fondono. Giacche disegnate sul corpo e delicati abiti-sottoveste ricamati, sensuali tuniche scivolate di satin e abiti voluminosi ricoperti di cristalli. Tessuti gessati dalla texture maschile e lamé dai riflessi oro grigio, raso ... Leggi su amica (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono le collezioni a raccontare il percorso di, il suo senso della libertà, l’indipendenza dai gusti del momento. E in questa collezione, che per la prima volta viene presentata a Palazzo Orsini, il cuore del suo atelier milanese dove gli abiti nascono e prendono forma, si può leggere un desiderio di perfezione, un piacere della luce e dei colori che trasmette alle giovani generazioni l’estetica profonda dell’alta moda. La sfilata Tra fluidità e qualità delle proporzioni, in quest sfilatagli opposti si alternano e si fondono. Giacche disegnate sul corpo e delicati abiti-sottoveste ricamati, sensuali tuniche scivolate di satin e abiti voluminosi ricoperti di cristalli. Tessuti gessati dalla texture maschile e lamé dai riflessi oro grigio, raso ...

lillydessi : Moda primavera 2021: i vestiti di sfilata Giorgio Armani Privé - - lillydessi : Giorgio Armani Privé sfilata moda donna primavera estate 2021 - Style - Style - Moda Uomo del Corriere della Sera… - statodelsud : La collezione Giorgio Armani Privé per la Primavera Estate 2021 - Pino__Merola : La collezione Giorgio Armani Privé per la Primavera Estate 2021 - bubinoblog : MADE IN ITALY: TERZA PUNTATA DELLA SERIE DI CANALE 5. L'OMAGGIO A GIORGIO ARMANI -