Gf vip, Zorzi contro Francesco Monte che minaccia misure legali (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Grande Fratello vip torna a far discutere. E ad arrabbiarsi, come spesso accade, sono le persone fuori. Questa volta a minacciare di ricorrere agli avvocati è Francesco Monte, anche lui ex concorrente, citato durante una lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. La lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi Il Gf è alle sue battute finali e nella scorsa puntata gli stessi concorrenti hanno deciso chi mandare al ballottaggio per essere il primo finalista uomo del reality. Tommaso Zorzi è il grande escluso e le motivazioni dietro la scelta di Giulia Salemi lo hanno particolarmente scosso. Tra i due scoppia una lite che va oltre i nominati della settimana, ma entra nel merito del loro rapporto. I due hanno un passato di amicizia, sembra, a sentirli parlare, non molto profonda.

