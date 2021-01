GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il reality: c’è una data (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Stefania Orlando e Tommaso Zorzi stanchi di stare nella casa di Cinecittà Lunedì notte, immediatamente dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno parlato nuovamente della possibilità di lasciare il reality show di Canale 5. La scorsa settimana i due gieffini erano stati pizzicati mentre discutevano sulla possibilità di abbandonare con un mese d’anticipo il programma condotto da Alfonso Signorini. Diverse volte il rampollo e la conduttrice si sono dichiarati stufi di rimanere rinchiusi nella casa di Cinecittà. Dopo quattro mesi la tensione si taglia con un coltello, in più l’influencer giorni prima aveva avuto dei momenti di malinconia e dalla mancanza degli affetti. Mentre ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 27 gennaio 2021)stanchi di stare nella casa di Cinecittà Lunedì notte, immediatamente dopo la lunga diretta del Grande Fratello Vip 5,hanno parlato nuovamente della possibilità di lasciare ilshow di Canale 5. La scorsa settimana i due gieffini erano stati pizzicati mentre discutevano sulla possibilità di abbandonare con un mese d’anticipo il programma condotto da Alfonso Signorini. Diverse volte il rampollo e la conduttrice si sono dichiarati stufi di rimanere rinchiusi nella casa di Cinecittà. Dopo quattro mesi la tensione si taglia con un coltello, in più l’influencer giorni prima aveva avuto dei momenti di malinconia e dalla mancanza degli affetti. Mentre ...

