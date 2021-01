Fratelli d’Italia: “Merlo, capo dei responsabili, è in conflitto di interessi. E mette a rischio l’Italia” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quello che nessuno dice sul neonato gruppo Maie. Il raggruppamento dei ‘responsabili’ che vorrebbero disperatamente tenere in sella Giuseppe Conte. Un’operazione voluta e siglata dal sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo. Fratelli d’Italia: il capo del Maie è in conflitto di interessi Il sottosegretario Merlo, che con la sua sigla Maie degli italiani eletti in Sud America ha permesso la nascita del gruppo di “responsabili europeisti” a sostegno di Conte, sarebbe coinvolto in un gravissimo caso di conflitto di interessi. Che potrebbe aver esposto l’Italia a ingerenze straniere”. La denuncia arriva dal senatore Giovanbattista Fazzolari di Fratelli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Quello che nessuno dice sul neonato gruppo Maie. Il raggruppamento dei ‘’ che vorrebbero disperatamente tenere in sella Giuseppe Conte. Un’operazione voluta e siglata dal sottosegretario agli Esteri Riccardo: ildel Maie è indiIl sottosegretario, che con la sua sigla Maie degli italiani eletti in Sud America ha permesso la nascita del gruppo di “europeisti” a sostegno di Conte, sarebbe coinvolto in un gravissimo caso didi. Che potrebbe aver espostoa ingerenze straniere”. La denuncia arriva dal senatore Giovanbattista Fazzolari di...

