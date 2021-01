Eugenio in Via Di Gioia: «L’unione fa la forza» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Se parlassimo di chilometri macinati, gli Eugenio in Via Di Gioia sarebbero i primi a vagliare il traguardo. Partiti come artisti di strada, sono riusciti a costruire un percorso che li ha portati a pubblicare il primo disco attraverso un crowdfunding, a girare il primo videoclip con le monetine raccolte dai passanti e a stringere il Premio della Critica durante l’ultimo Festival di Sanremo. Il brano si chiamava Tsunami, un’onda anomala che li ha portati sotto il cono di luce ma che, con altrettanta rapidità, ha interrotto quel flusso impazzito di emozioni a causa della pandemia. Il loro ultimo singolo, A metà strada, realizzato in collaborazione con Moglii, noto produttore tedesco reclutato dalla band tramite un messaggio privato su Instagram, in fondo parla di questo: di situazioni lasciate a metà e della ricerca verso quello che le completa. Eugenio, Emanuele, Paolo e Lorenzo, piemontesi fino al midollo, forti dei loro 7 anni di carriera, quell’indagine la portano avanti con curiosità fanciullesca tutti i giorni, intrattenendo un dialogo creativo sempre vivo e stimolante. https://www.youtube.com/watch?v=REgjLKiCBwY Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Se parlassimo di chilometri macinati, gli Eugenio in Via Di Gioia sarebbero i primi a vagliare il traguardo. Partiti come artisti di strada, sono riusciti a costruire un percorso che li ha portati a pubblicare il primo disco attraverso un crowdfunding, a girare il primo videoclip con le monetine raccolte dai passanti e a stringere il Premio della Critica durante l’ultimo Festival di Sanremo. Il brano si chiamava Tsunami, un’onda anomala che li ha portati sotto il cono di luce ma che, con altrettanta rapidità, ha interrotto quel flusso impazzito di emozioni a causa della pandemia. Il loro ultimo singolo, A metà strada, realizzato in collaborazione con Moglii, noto produttore tedesco reclutato dalla band tramite un messaggio privato su Instagram, in fondo parla di questo: di situazioni lasciate a metà e della ricerca verso quello che le completa. Eugenio, Emanuele, Paolo e Lorenzo, piemontesi fino al midollo, forti dei loro 7 anni di carriera, quell’indagine la portano avanti con curiosità fanciullesca tutti i giorni, intrattenendo un dialogo creativo sempre vivo e stimolante. https://www.youtube.com/watch?v=REgjLKiCBwY

Meyermip1 : RT @enzobianchi7: Padre Eugenio Costa s.j. amico fedele dal 1964, da quando iniziò a frequentare il mio gruppo ecumenico di via Piave a To… - StatRosaNuda : Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: Congiunti fuori regione, lettera aperta al presidente della Toscana… - LodiMarialodi : RT @enzobianchi7: Padre Eugenio Costa s.j. amico fedele dal 1964, da quando iniziò a frequentare il mio gruppo ecumenico di via Piave a To… - __michi______ : @ArriviAlCuore3 mantieni il bacio di Michele Bravi colour me in di Damien Rice must have been the wind di Alec Benj… - 80Ciaccarini : RT @enzobianchi7: Padre Eugenio Costa s.j. amico fedele dal 1964, da quando iniziò a frequentare il mio gruppo ecumenico di via Piave a To… -

Ultime Notizie dalla rete : Eugenio Via Giorno della Memoria. L'Anpi ricorda la dolorosa storia di Eugenio, Carolina e i piccoli Elena, Renzo e Alberto Arezzo Notizie Italia's Got Talent, stasera al via la nuova edizione. Le anticipazioni

un po' di numeri. 3204 è il numero degli iscritti: tra questi, 155 sono stati i concorrenti saliti sul palco. Il 24,70% degli iscritti ha un’età compresa tra i 26 e i 40 anni, mentre il 24,08% ha tra ...

"Casa della salute, il simbolo dell’assistenza"

Il presidente Giani in visita al cantiere di via Rospicciano che completerà l’immobile da anni “congelato“. Sarà ultimato tra 18 mesi ...

un po' di numeri. 3204 è il numero degli iscritti: tra questi, 155 sono stati i concorrenti saliti sul palco. Il 24,70% degli iscritti ha un’età compresa tra i 26 e i 40 anni, mentre il 24,08% ha tra ...Il presidente Giani in visita al cantiere di via Rospicciano che completerà l’immobile da anni “congelato“. Sarà ultimato tra 18 mesi ...