Eriksen e non solo: le punizioni più belle nella storia del calcio (Di mercoledì 27 gennaio 2021) tps titlepunizioni/tps titlecaption id="attachment 1085499" align="alignnone" width="504" Eriksen (getty images)/captionQuella di Eriksen contro il Milan è stata una punizione sicuramente spettacolare. Un gol con questo gesto tecnico che mancava all'Inter da ormai diversi anni. Il danese ha deciso il derby di Coppa Italia con una marcatura da vero fuoriclasse ma in passato sono stati altri i campioni a rendersi protagonisti con gesti simili e anche più belli. Andiamo a scoprire le punizioni più belle della storia del calcio. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) tps title/tps titlecaption id="attachment 1085499" align="alignnone" width="504"(getty images)/captionQuella dicontro il Milan è stata una punizione sicuramente spettacolare. Un gol con questo gesto tecnico che mancava all'Inter da ormai diversi anni. Il danese ha deciso il derby di Coppa Italia con una marcatura da vero fuoriclasse ma in passato sono stati altri i campioni a rendersi protagonisti con gesti simili e anche più belli. Andiamo a scoprire lepiùdelladel. ITA Sport Press.

FBiasin : Comunque non so voi, ma per me, #Eriksen, era forte anche l'altro ieri. Buongiorno a tutti. - Eurosport_IT : CHRISTIAN ERIKSEN ?????? L'Inter non segnava su punizione dal 17 Aprile 2018 ?? #CoppaItalia | #InterMilan | #Eriksen - OptaPaolo : 2018 - L'#Inter non segnava su punizione diretta da aprile 2018 (Cancelo contro il Cagliari): 55 tentativi senza go… - MarcoZH11 : Non so voi, ma io lo rivedo in loop da ieri sera questo capolavoro. #Eriksen - fcin1908it : Sconcerti: 'L'Inter ha meritato, con Hakimi la svolta. Eriksen? Non credo che il gol...' - -