Chiara Appendino è stata condannata a un anno e 6 mesi per i fatti di piazza San Carlo, a Torino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a un anno e 6 mesi nel processo con rito abbreviato per i fatti di piazza San Carlo. Il pm Vincenzo Pacileo aveva chiesto per la sindaca di Torino una pena di 1 anno e 8 mesi. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La sindaca di, èa une 6nel processo con rito abbreviato per idiSan. Il pm Vincenzo Pacileo aveva chiesto per la sindaca diuna pena di 1e 8

HuffPostItalia : Chiara Appendino è stata condannata a un anno e 6 mesi per i fatti di piazza San Carlo, a Torino - virginiaraggi : A Torino sono apparse scritte con minacce di morte alla sindaca @c_appendino e ingiurie contro ministro… - c_appendino : Chissà cosa pensava di dimostrare chi ha imbrattato un mezzo pubblico, un auto di GTT, muri e vetrine... E per ciò… - Frances47226166 : RT @Gio2020Gio: Chiara Appendino condannata ad un anno e sei mesi! ?? - neXtquotidiano : Chiara #Appendino condannata a un anno e mezzo per Piazza San Carlo -