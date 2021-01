Chi L’Ha visto? i principali casi di mercoledì 27 gennaio su Rai 3 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi L’Ha visto? le anticipazioni della puntata di mercoledì 27 gennaio su Rai 3 Appuntamento fisso del mercoledì sera per milioni di fan, torna anche mercoledì 27 gennaio lo storico programma di Rai 3 Chi L’Ha visto? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 27 gennaio di Chi L’Ha visto La puntata di mercoledì 27 gennaio di Chi L’Ha ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Chi? le anticipazioni della puntata di27su Rai 3 Appuntamento fisso delsera per milioni di fan, torna anche27lo storico programma di Rai 3 Chi? una trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara. Al timone del programma sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi. I protagonisti della puntata del 27di ChiLa puntata di27di Chi...

vladiluxuria : #Biden dichiara che una nazione è più sicura se non discrimina le persone #transgender nell’esercito. L’Italia nega… - agorarai : 'I banchi a rotelle sono l'argomento di chi non ha argomenti. I banchi singoli sono stati consigliati dal Cts, perc… - capuanogio : ?????? Secondo #Repubblica il #CIO ha fatto la scelta e mercoledì annuncerà che l’#Italia non può prendere parte con… - rts030303 : RT @sihirlisil: Alzi la mano chi la prima volta che l’ha visto ha creduto che Sanem stesse parlando seriamente col cuore in mano?????? #DayDr… - commercialista9 : RT @OGiannino: Una parte di me diceva all'altra 'dai su, c'è un limite a tutto, non arriveremo all'orrida sovrapposizione tra supercomissar… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi L’Ha Per investire il risparmiatore italiano cerca una consulenza sempre piu' indipendente Fortune Italia