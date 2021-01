Censurati Dumbo, Peter Pan e gli Aristogatti: per Disney+ trasmetterebbero «stereotipi dannosi» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Disney+: le serie tv e i film in streaming a dicembre guarda le foto Si scrive “revisionismo storico“, ma si pronuncia “censura“. La rilettura dei fatti in chiave moderna, ovvero con una diversa interpretazione delle informazioni esistenti, si è estesa fino a includere un ambito nuovo: i cartoni animati. Disney+ e i divieti ai minori di 7 anni Disney+, la piattaforma di streaming italiana di The Walt Disney Company, ha infatti vietato ai minori di 7 anni tre delle sue pietre miliari, con cui sono cresciuti, negli anni, milioni di ragazzini: Dumbo, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021): le serie tv e i film in streaming a dicembre guarda le foto Si scrive “revisionismo storico“, ma si pronuncia “censura“. La rilettura dei fatti in chiave moderna, ovvero con una diversa interpretazione delle informazioni esistenti, si è estesa fino a includere un ambito nuovo: i cartoni animati.e i divieti ai minori di 7 anni, la piattaforma di streaming italiana di The Walt Disney Company, ha infatti vietato ai minori di 7 anni tre delle sue pietre miliari, con cui sono cresciuti, negli anni, milioni di ragazzini:, ...

