Antonella Elia parla della sua malattia: "Ho scoperto un tumore" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Antonella Elia parla per la prima volta del tumore che l'ha colpita, dopo le recenti critiche ha scelto di rompere il silenzio in merito alla sua malattia. Antonella Elia, Fonte foto: Youtube (@ Mediaset Play)Dopo giorni di silenzio Antonella Elia ha deciso di rispondere alle accuse della collega Benedicta Boccoli che, dopo la lite con Samantha De Grenet, ha tuonato contro la showgirl sui social: "Non è vero che hai avuto un tumore, chiedi scusa." Parole davvero molto forti che hanno profondamente ferito Antonella: "Ho iniziato a piangere, urlare, non riuscivo a credere n che mondo vivo, cosa ci faccio in mezzo a questi lupi?" La showgirl ha rivelato di conoscere la ...

Antonella Elia parla per la prima volta del tumore che l'ha colpita, dopo le recenti critiche rompe il silenzio sulla malattia.

