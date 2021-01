“Vergognarti, quello devi fare”. GF Vip, il dito di nuovo puntato contro Dayane Mello: “Signorini deve intervenire” (Di martedì 26 gennaio 2021) Dayane Mello è la prima finalista dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Quella che passerà agli annali come la più lunga della storia. Proprio ieri infatti Alfonso Signorini ha notificato agli inquilini che il programma subirà un ulteriore allungamento fino ai primi di marzo. Cosa che ha fatto tremare molti a cominciare da Tommaso Zorzi. L’altro favorito per la vittoria finale ha infatti reagito malissimo a questa nuova rettifica e rilanciato i suoi propositi di lasciare il programma. Di sicuro i Vipponi non si aspettavano di dover rimanere ancora per più di un mese all’interno del reality e cercando di comprendere il loro stato d’animo, Alfonso Signorini domanda a Stefania Orlando di riassumere in poche parole quello che le passa per la mente: “Pensavamo un po’ prima”, ammette la Orlando, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)è la prima finalista dell’edizione numero 5 del Grande Fratello Vip. Quella che passerà agli annali come la più lunga della storia. Proprio ieri infatti Alfonsoha notificato agli inquilini che il programma subirà un ulteriore allungamento fino ai primi di marzo. Cosa che ha fatto tremare molti a cominciare da Tommaso Zorzi. L’altro favorito per la vittoria finale ha infatti reagito malissimo a questa nuova rettifica e rilanciato i suoi propositi di lasciare il programma. Di sicuro i Vipponi non si aspettavano di dover rimanere ancora per più di un mese all’interno del reality e cercando di comprendere il loro stato d’animo, Alfonsodomanda a Stefania Orlando di riassumere in poche paroleche le passa per la mente: “Pensavamo un po’ prima”, ammette la Orlando, ...

