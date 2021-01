Stati Uniti, orrore social in Louisiana: quindicenne uccisa in diretta a coltellate (Di martedì 26 gennaio 2021) Gravissimo episodio nello stato della Louisiana. A compiere l’omicidio sono Stati dei teenager già arreStati dalla polizia web sourceNotizia tremenda che arriva dagli Stati Uniti, dove una ragazza di soli 15 anni è stata uccisa violentemente a coltellate. L’episodio è avvenuto all’interno di un Walmart nello stato della Louisiana, ma a tingere di nero l’accaduto è che, secondo quanto riportato dalle varie agenzie di stampa, l’omicidio è stato interamente trasmesso in diretta sui social. A compiere il delitto sono state delle ragazze minorenni, quattro in totale. Le adolescenti, già arrestate dalla polizia, hanno dai 14 ai 12 anni e hanno postato il video in diretta sia su Facebook che su Instagram. La ... Leggi su instanews (Di martedì 26 gennaio 2021) Gravissimo episodio nello stato della. A compiere l’omicidio sonodei teenager già arredalla polizia web sourceNotizia tremenda che arriva dagli, dove una ragazza di soli 15 anni è stataviolentemente a. L’episodio è avvenuto all’interno di un Walmart nello stato della, ma a tingere di nero l’accaduto è che, secondo quanto riportato dalle varie agenzie di stampa, l’omicidio è stato interamente trasmesso insui. A compiere il delitto sono state delle ragazze minorenni, quattro in totale. Le adolescenti, già arrestate dalla polizia, hanno dai 14 ai 12 anni e hanno postato il video insia su Facebook che su Instagram. La ...

Marcozanni86 : Per chi in #EU pensava che la presidenza #Biden non proseguisse sul 'Buy American' di #Trump e lenisse le tensioni… - ilpost : Biden ha rimosso il divieto di Trump per le persone transgender nelle forze armate statunitensi - LegaSalvini : #Salvini a #nonèlarena: 'Friedman? Uno che sghignazza dando della escort alla moglie di un Presidente degli Stati U… - Jammasrl : Giochi d’azzardo sull’App Store, negli Stati Uniti sporta denuncia contro Apple - NicolaTenerelli : RT @ilfoglio_it: Mentre Russia e Stati Uniti litigano sul gas, l'Italia può diventare l’asse strategico della politica energetica - di @sci… -