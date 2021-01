Romero nato pronto. Chi lo scoprì: 'È da Juve, a 18 anni annullò German Denis' (Di martedì 26 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbo? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Romero nato pronto. Primo allenatore: 'È da #Juve, all'esordio annullò #GermanDenis' - DelHicham : RT @Gazzetta_it: #Romero nato pronto. Primo allenatore: 'È da #Juve, all'esordio annullò #GermanDenis' - sportli26181512 : Romero nato pronto. Chi lo scoprì: 'È da Juve, a 18 anni annullò German Denis': Romero nato pronto. Chi lo scoprì:… - Gazzetta_it : #Romero nato pronto. Primo allenatore: 'È da #Juve, all'esordio annullò #GermanDenis' - __Jarl : @GRivia22 Per me è un centrale difensivo nato. È come se lo avessero immerso nello Stige dei difensori: non lo spos… -

Ultime Notizie dalla rete : Romero nato Romero nato pronto. Chi lo scoprì: "È da Juve, a 18 anni annullò German Denis" La Gazzetta dello Sport Romero nato pronto. Chi lo scoprì: "È da Juve, a 18 anni annullò German Denis"

Esteban Gonzalez, meteora della Lazio di Lotito, è stato il primo a credere nelle qualità di Christian ai tempi del Belgrano. Sul suo futuro: "La Dea è un’oasi felice ma con De Ligt e Demiral..." ...

Atalanta, senti Bergomi: “Romero mi ha impressionato, Gasperini…”

L’ex difensore dell’Inter ha dato un bel ‘7’ in pagella all’Atalanta per il girone d’andata fin qui disputato Nel corso della puntata di Sky Calcio Club Beppe Bergomi, che ha allenato anche la Berrett ...

Esteban Gonzalez, meteora della Lazio di Lotito, è stato il primo a credere nelle qualità di Christian ai tempi del Belgrano. Sul suo futuro: "La Dea è un’oasi felice ma con De Ligt e Demiral..." ...L’ex difensore dell’Inter ha dato un bel ‘7’ in pagella all’Atalanta per il girone d’andata fin qui disputato Nel corso della puntata di Sky Calcio Club Beppe Bergomi, che ha allenato anche la Berrett ...