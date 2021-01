Mino Taricco | La saggezza del Presidente Mattarella è una garanzia per il Paese

(Di martedì 26 gennaio 2021) Sento e leggo da tanti amici e conoscenti di uno sconcerto e una riprovazione diffusa per ciò che è successo, e non fatico a capirne il senso". Senatore, gli chiediamo, e adesso che si fa, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Mino Taricco

TargatoCn.it

Il senatore Dem considera che l’unica strada sensata sia ripartire da tutti coloro che in Parlamento condividono una visione del Paese “democratica e parlamentare, solidale ed europeista” ...Lei non rilascia dichiarazioni. Non stasera. Da pochi minuti è ufficiale che il presidente del Consiglio Conte salirà domattina al Quirinale per rassegnare le dimissioni e rimettere il mandato nelle m ...