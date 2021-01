Milan, due pedine importanti salteranno il derby di coppa con l’Inter (Di martedì 26 gennaio 2021) Nell’elenco dei convocati dell’allenatore del Milan Pioli per il derby con l’Inter non figurano Mandzukic e Tonali mentre è presente Kalulu Due defezioni significative per Stefano Pioli in vista del derby di coppa Italia di questa sera contro il Milan. I rossoneri dovranno rinunciare infatti a Mario Mandzukic e Sandro Tonali. Nessuno dei due figura Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 gennaio 2021) Nell’elenco dei convocati dell’allenatore delPioli per ilconnon figurano Mandzukic e Tonali mentre è presente Kalulu Due defezioni significative per Stefano Pioli in vista deldiItalia di questa sera contro il. I rossoneri dovranno rinunciare infatti a Mario Mandzukic e Sandro Tonali. Nessuno dei due figura Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - AntoVitiello : #Ibrahimovic: “#Mandzukic? Cosi ne abbiamo due che mettono paura all’avversario. Credo allo scudetto? Credo in me,… - ruiu19 : A due ore da Milan-Atalanta tutti i quotisti danno nettamente favoriti gli ospiti. Mi sapete spiegare perché? - IoNascoQui : INTER - MILAN DI COPPA ITALIA: MUSACCHIO NON CONVOCATO DA PIOLI, ALTRO INDIZIO CHE CONFERMA L'IMMINIENTE ANNUNCIO D… - infoitsport : Inter-Milan, UFFICIALE i convocati: in due saltano il derby -

Ultime Notizie dalla rete : Milan due Inter-Milan, Sconcerti: favorite perché segnano sempre, ma ora devono giocare in leggerezza Corriere della Sera Milano: armi e serra di cannabis a casa, arrestato incensurato

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato un 53enne italiano, incensurato, per detenzione e spaccio di stupefacenti: aveva ...

Convocati Milan: niente Inter per Tonali e Mandzukic

2 L'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il derby con l'Inter di stasera in Coppa Italia. Oltre allo squalificato Gigio Donnarumma e agli indisponibili Gabbia e C ...

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato un 53enne italiano, incensurato, per detenzione e spaccio di stupefacenti: aveva ...2 L'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per il derby con l'Inter di stasera in Coppa Italia. Oltre allo squalificato Gigio Donnarumma e agli indisponibili Gabbia e C ...