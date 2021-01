LIVE Virtus Bologna-Buducnost 26-14, EuroCup basket in DIRETTA: si riparte nel secondo quarto, con i bolognesi già in fuga (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-16 Alibegovic, arrivano ancora tre punti per lui: il giocatore degli emiliani ha subito fallo mentre era in azione di tiro coi piedi dietro l’arco. Lo stesso Alibegovic va in lunetta: 3/3. 32-16 Sehovic: in questo momento i montenegrini hanno la metà dei punti dei bolognesi. 32-14 Aaaaaabass, anche lui da tre: voooola la Virtus! 29-14 Aaaaaaaalibegovic con la tripla che apre il secondo periodo! COMINCIA IL secondo quarto! Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO quarto: Virtus Bologna-Buducnost 26-14. 26-14 Teooooooooodosic con la tripla a fil di sirena! 23-14 Mitrovic intanto fa 1/2 dalla lunetta. 23-13 Tessitori si iscrive al match con i primi due punti della ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-16 Alibegovic, arrivano ancora tre punti per lui: il giocatore degli emiliani ha subito fallo mentre era in azione di tiro coi piedi dietro l’arco. Lo stesso Alibegovic va in lunetta: 3/3. 32-16 Sehovic: in questo momento i montenegrini hanno la metà dei punti dei. 32-14 Aaaaaabass, anche lui da tre: voooola la! 29-14 Aaaaaaaalibegovic con la tripla che apre ilperiodo! COMINCIA IL! Ora una breve pausa. FINISCE IL PRIMO26-14. 26-14 Teooooooooodosic con la tripla a fil di sirena! 23-14 Mitrovic intanto fa 1/2 dalla lunetta. 23-13 Tessitori si iscrive al match con i primi due punti della ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Buducnost 0-0 EuroCup basket in DIRETTA: a breve si comincia! Squadre a caccia del successo -… - mazzola_simone : RT @backdoor_pod: Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui: https://… - backdoor_pod : Live con noi su Twitch per parlare di Virtus-Brescia, Cremona, Olimpia Milano, Nik Melli e un anno da Kobe… Qui:… - ftg_soccer : GOAL! Virtus Verona in Italy Serie C: Girone B Cesena 1-3 Virtus Verona GOAL! Juventus U23 in Italy Serie C: Girone… - infoitsalute : LIVE - Bari-Virtus Francavilla 4-1, galletti in totale controllo. Esordio per Sarzi Puttini -