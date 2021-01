Grottaminarda in apprensione per la scomparsa di Domenico Carrara (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGrottaminarda (Av) – La Comunità di Grottaminarda sta vivendo con grande apprensione e vicinanza alla famiglia, la vicenda del giovane Domenico Carrara, scomparso in Val Camonica. Uscito per fare una passeggiata di lui non si hanno più notizie da domenica. L’Amministrazione Comunale di Grottaminarda si sta tenendo in stretto contatto con il Sindaco di Bienno, Massimo Maugeri, per gli aggiornamenti sulle ricerche e si unisce al coro di appelli rivolti a chiunque abbia avvistato il giovane affinchè contribuisca alle ricerche rivolgendosi ai carabinieri di Esine. Domenico si trova in Lombardia per lavoro quale collaboratore scolastico in un istituto di Berzo Inferiore. 33 anni, laurea in Lettere e Filosofia alla Federico Secondo di Napoli sta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – La Comunità dista vivendo con grandee vicinanza alla famiglia, la vicenda del giovane, scomparso in Val Camonica. Uscito per fare una passeggiata di lui non si hanno più notizie da domenica. L’Amministrazione Comunale disi sta tenendo in stretto contatto con il Sindaco di Bienno, Massimo Maugeri, per gli aggiornamenti sulle ricerche e si unisce al coro di appelli rivolti a chiunque abbia avvistato il giovane affinchè contribuisca alle ricerche rivolgendosi ai carabinieri di Esine.si trova in Lombardia per lavoro quale collaboratore scolastico in un istituto di Berzo Inferiore. 33 anni, laurea in Lettere e Filosofia alla Federico Secondo di Napoli sta ...

