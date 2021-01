Grande Fratello Vip 5, quando andrà in onda la finale e chi è la prima finalista del reality (Di martedì 26 gennaio 2021) Finalmente c’è una data ufficiale. Nella puntata del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera, lunedì 25 gennaio 2021, Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti quando andrà in onda la finale e chi è la prima finalista del programma di Canale 5. Grande Fratello Vip 5, quando andrà in onda la finale? L’annuncio ufficiale di Signorini è arrivato verso la fine della puntata di ieri, quando il conduttore si è collegato con i partecipanti del Grande Fratello Vip 5 e ha comunicato loro quand’è che finisce l’esperienza televisiva a Mediaset. Stando a quanto riferito dal presentatore in diretta tv, infatti, ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 26 gennaio 2021) Finalmente c’è una data ufficiale. Nella puntata delVip 5 di ieri sera, lunedì 25 gennaio 2021, Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrentiinlae chi è ladel programma di Canale 5.Vip 5,inla? L’annuncio ufficiale di Signorini è arrivato verso la fine della puntata di ieri,il conduttore si è collegato con i partecipanti delVip 5 e ha comunicato loro quand’è che finisce l’esperienza televisiva a Mediaset. Stando a quanto riferito dal presentatore in diretta tv, infatti, ...

