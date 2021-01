Governo, Giuseppe Conte parla dopo le dimissioni: “Serve un’alleanza” (Di martedì 26 gennaio 2021) Poche ore dopo aver rassegnato le dimissioni, Giuseppe Conte ha affidato il suo pensiero (e forse commiato da capo del Governo) ad un lungo post sui suoi profili social. Da domani partiranno le consultazioni col Presidente Mattarella, e le ipotesi vanno da un Conte Ter al voto anticipato. Il premier uscente, ha riassunto i fatti Conte: “Momento davvero difficile“ Non è stata indetta una conferenza stampa, ma Conte ha trovato comunque il modo di spiegare e dire la sua sulle dimissioni presentate questa mattina, che hanno messo fine al suo secondo Governo. Il premier, al momento uscente, ha ricordato sottolineato di aver ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera e quella relativa al Senato, ma non nasconde le ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Poche oreaver rassegnato leha affidato il suo pensiero (e forse commiato da capo del) ad un lungo post sui suoi profili social. Da domani partiranno le consultazioni col Presidente Mattarella, e le ipotesi vanno da unTer al voto anticipato. Il premier uscente, ha riassunto i fatti: “Momento davvero difficile“ Non è stata indetta una conferenza stampa, maha trovato comunque il modo di spiegare e dire la sua sullepresentate questa mattina, che hanno messo fine al suo secondo. Il premier, al momento uscente, ha ricordato sottolineato di aver ottenuto la maggioranza assoluta alla Camera e quella relativa al Senato, ma non nasconde le ...

