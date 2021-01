Giuseppe Zeno | biografia | vita privata | Instagram e carriera

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 26 gennaio 2021) Chi è davvero? Lo conosciamo per il ruolo attuale dell’affascinante ginecologo in “Mina Settembre” accanto alla talentuosa Serena Rossi ed è uno fra i migliori attori di fiction della nostra epoca. Naturalezza, simpatia ed espressività rappresentano alcune tra le sue caratteristiche professionali ma scopriamo chi ènella sual’attoreNato a Napoli l’8 maggio 1976 (Toro), si diploma come “Capitano di Lungo Corso” presso l’Istituto Tecnico Nautico di Pizzo Calabro (VV). Ma la passione per la recitazione non tarda ad arrivare e perciò frequenta l’Accademia d’Arte Drammatica a Palmi (RC) e quella ...