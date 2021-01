Germania, paura a Francoforte: coltellate a caso tra la folla, i feriti portati negli ospedali (Di martedì 26 gennaio 2021) paura in Germania. Un uomo ha aggredito e ferito con un coltello diverse persone questa mattina intorno alle 9 nel quartiere della stazione ferroviaria a Francoforte. Testimoni hanno riferito che l’uomo avrebbe colpito a caso tra la folla. I feriti sono stati immediatamente portati negli ospedali vicini. I primi accertamenti indicano che l’uomo stava agendo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Finora la polizia non ha alcuna indicazione di un movente politico, ma gli investigatori stanno indagando sulla vicenda. Sull’account Twitter, la polizia riferisce che il responsabile è stato arrestato e che l’allarme è rientrato: «Il pericolo è cessato». Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Germania, il precedente di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021)in. Un uomo ha aggredito e ferito con un coltello diverse persone questa mattina intorno alle 9 nel quartiere della stazione ferroviaria a. Testimoni hanno riferito che l’uomo avrebbe colpito atra la. Isono stati immediatamentevicini. I primi accertamenti indicano che l’uomo stava agendo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Finora la polizia non ha alcuna indicazione di un movente politico, ma gli investigatori stanno indagando sulla vicenda. Sull’account Twitter, la polizia riferisce che il responsabile è stato arrestato e che l’allarme è rientrato: «Il pericolo è cessato». Nessuno sarebbe in pericolo di vita., il precedente di ...

