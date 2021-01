Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Atalanta vola in campionato nonostante la rottura col suo capitano. E’ un’altra vittoria di Gasperini Negli ultimi mesi, ciò che ha tenuto maggiormente banco in Serie A è stato il caso Gasperini-Gomez in casa Atalanta. Come un fulmine a ciel sereno è venuta a crearsi una crisi rivelatasi poi insanabile fra il condottiero dell’Atalanta e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Udinese-Atalanta: la sfida degli attacchi spuntati, undici gli assenti Gasperini e Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoio L’Atalanta perde contro la Sampdoria, riepilogo degli anticipi di Serie A Probabili formazioni di Atalanta-Ajax, 2^ giornata di Champions League L’Atalanta agli ottavi di Champions, eliminata ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Atalanta vola in campionato nonostante la rottura col suo capitano. E’ un’altra vittoria diNegli ultimi mesi, ciò che ha tenuto maggiormente banco in Serie A è stato il caso-Gomez in casa Atalanta. Come un fulmine a ciel sereno è venuta a crearsi una crisi rivelatasi poi insanabile fra il condottiero dell’Atalanta e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Atalanta Gomez non cede alle lusinghe dell’Al-Nasr Udinese-Atalanta: la sfida degli attacchi spuntati, undici gli assentie Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoio L’Atalanta perde contro la Sampdoria, riepilogo degli anticipi di Serie A Probabili formazioni di Atalanta-Ajax, 2^ giornata di Champions League L’Atalanta agli ottavi di Champions, eliminata ...

webmagazine24 : #Gasperini ha vinto su tutta la linea con il Papu - 4black44 : @socios Ripeto, la miglior #Atalanta della storia, la favola di #Gasperini, ha vinto meno che il peggior #Milan di… - GodinoMattia : @Dirono Squadra di pagliacci, non a caso avete Gasperini come allenatore.... Torna a parlare quando avrai vinto com… - LukeRedblack : @PBPcalcio @GiallaCravatta @Dirono Pietro, provocazioni di Gasperini sui rigori, sulla quantità delle partite , in… - Dacos19918832 : L'atteggiamento di gente come Gasperini e De Roon è quello classico di chi non ha mai vinto nulla ed appena ottiene… -